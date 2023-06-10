Фото: Бивол получил награду «Боксёр года» от Американской ассоциации журналистов

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) получил награду от Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (WBAA). Напомним, россиянин стал «Боксёром года» – 2022.
Фото: RCC Boxing
Фото: RCC Boxing
В минувшем году Бивол выступал дважды. В мае он провёл добровольную защиту титула против лидера рейтинга pound-for-pound и чемпиона в четырёх весовых категориях, звёздного мексиканца Сауля Альвареса, нанеся ему второе поражение в карьере.
В ноябре россиянин сразился с ещё одним представителем Мексики Хильберто Рамиресом, победив его единогласным судейским решением. До встречи с Биволом на счету Рамиреса было 44 победы и ни одного поражения.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
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