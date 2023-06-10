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Корешков назвал самого доминирующего чемпиона Bellator – это россиянин

Корешков назвал самого доминирующего чемпиона Bellator – это россиянин
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Бывший чемпион Bellator, россиянин Андрей Корешков высказался о действующем обладателе титула промоушена в полутяжёлом весе (до 93 кг) и соотечественнике Вадиме Немкове (15-2).

«Кто самый доминирующий чемпион Bellator? Определённо можно выделить Вадима Немкова, так как он, будучи чемпионом, выиграл Гран-при, а сейчас проведёт непростой бой с Йоэлем Ромеро. У него зрелищная манера ведения боя, поэтому его можно назвать одним из самых ярких доминирующих чемпионов», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 17 июня в Чикаго (США) Немков проведёт защиту титула против многократного претендента на пояс UFC, кубинского ветерана Йоэля Ромеро. Поединок возглавит турнир Bellator 294.

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