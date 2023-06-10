Эррол Спенс заявил о готовности провести поединок с Саулем Альваресом

Чемпион WBC, IBF и WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс-младший заявил, что готов подняться сразу на несколько дивизионов ради поединка с абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканцем Саулем Альваресом.

«Сейчас мы не думаем о Канело, но я бы принял этот бой, тут нет никаких сомнений. Я считаю, что мой естественный вес — 75-76 кг, и в нём мне было бы комфортнее», – сказал Спенс в интервью пресс-службе «Даллас Ковбойс».

Эрролу Спенсу 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году, а в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира. На его счету 28 побед и ни одного поражения.

30 июля в Лас-Вегасе (США) Спенс сразится за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе с соотечественником, Теренсом Кроуфордом.