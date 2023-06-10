Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Виталий Минаков оценил шансы Павловича стать чемпионом UFC

Виталий Минаков оценил шансы Павловича стать чемпионом UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион Bellator россиянин Виталий Минаков высказался о втором номере рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественнике Сергее Павловиче.

«Я хочу сказать, что Сергей Павлович это самый реальный претендент на титул. Из российских бойцов я больше всего верю в него. Саша Волков, конечно, имеет большой опыт, грандиозный бэкграунд, много скальпов серьёзных… Но почему Павлович?

У него очень хорошая сила удара, быстрые и агрессивные «банки» (смеётся). Если раньше Сергей комплексовал агрессивно атаковать, более любительская техника у него была, то сейчас он идёт вперёд, видно, что совершенно другой Павлович. Один терок по голове это нокаут», – приводит слова Минакова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Всего на счету россиянина в MMA 18 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Павлович назвал причину поражения в бою с Оверимом
Материалы по теме
Джонсу не уйти от Павловича. У боссов UFC заканчивается терпение
Джонсу не уйти от Павловича. У боссов UFC заканчивается терпение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023