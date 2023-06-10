Виталий Минаков оценил шансы Павловича стать чемпионом UFC

Бывший чемпион Bellator россиянин Виталий Минаков высказался о втором номере рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественнике Сергее Павловиче.
«Я хочу сказать, что Сергей Павлович это самый реальный претендент на титул. Из российских бойцов я больше всего верю в него. Саша Волков, конечно, имеет большой опыт, грандиозный бэкграунд, много скальпов серьёзных… Но почему Павлович?
У него очень хорошая сила удара, быстрые и агрессивные «банки» (смеётся). Если раньше Сергей комплексовал агрессивно атаковать, более любительская техника у него была, то сейчас он идёт вперёд, видно, что совершенно другой Павлович. Один терок по голове это нокаут», – приводит слова Минакова издание MMA.Metaratings.ru.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Всего на счету россиянина в MMA 18 побед и одно поражение.
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