Шевченко – о поражении Грассо: по-прежнему считаю себя лучшей

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко рассказала о подготовке к реваншу с мексиканкой Алексой Грассой.

«Я готовлюсь к реваншу и знаю, что мне нужно делать. Я в единоборствах около 30 лет, и за это время люди проживают три карьеры, а все ещё в строю. И я по-прежнему говорю, что я лучшая. У меня будет возможность сказать это, когда я подерусь с Алексой.

Она отличный боец, и она сделала то, что сделала, но она боец, который пользуется шансом. В бою она мало что делает, экономит силы и ждёт. И если этот шанс не представится, она не победит. И я знаю, что она будет готовиться именно к шансу. Но вопрос заключается в том, будет ли он у неё», – сказал Шевченко на пресс-конференции.