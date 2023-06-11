Шевченко – о поражении Грассо: по-прежнему считаю себя лучшей
Поделиться
Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко рассказала о подготовке к реваншу с мексиканкой Алексой Грассой.
«Я готовлюсь к реваншу и знаю, что мне нужно делать. Я в единоборствах около 30 лет, и за это время люди проживают три карьеры, а все ещё в строю. И я по-прежнему говорю, что я лучшая. У меня будет возможность сказать это, когда я подерусь с Алексой.
Она отличный боец, и она сделала то, что сделала, но она боец, который пользуется шансом. В бою она мало что делает, экономит силы и ждёт. И если этот шанс не представится, она не победит. И я знаю, что она будет готовиться именно к шансу. Но вопрос заключается в том, будет ли он у неё», – сказал Шевченко на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2023
-
00:54
-
00:38
- 10 июня 2023
-
23:40
-
23:12
-
22:36
-
22:08
-
21:30
-
21:09
-
20:49
-
20:03
-
19:36
-
19:11
-
18:37
-
17:51
-
17:26
-
16:55
-
15:38
-
15:19
-
14:30
-
14:22
-
13:40
-
13:12
-
12:32
-
12:19
-
11:50
-
11:28
-
11:10
-
10:53
-
10:22
-
09:42
-
09:24
-
07:44
-
07:28
-
07:12
-
06:43
Партнерский контент