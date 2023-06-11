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«Нельзя работать в супермаркете, входя в топ-10». Масвидаль раскритиковал гонорары в UFC

«Нельзя работать в супермаркете, входя в топ-10». Масвидаль раскритиковал гонорары в UFC
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Бывший боец UFC американский ветеран Хорхе Масвидаль, завершивший карьеру в нынешнем году, высказался о гонорарах бойцов престижнейшего промоушена мира.

«В UFC интересная ситуация. Некоторые гонорары выросли, а некоторые нет. Лично я предвзят и не являюсь тем человеком, которого нужно об этом спрашивать, потому что я любимчик Даны. Но я также выступаю за то, чтобы бойцам платили больше.

Я всегда выступал за то, чтобы бойцам платили и сейчас делаю это даже активней, потому что это чертовски тяжёлая работа. Вы не должны подрабатывать в супермаркете, входя в топ-10 рейтинга. Если вы вошли в топ-15, то вы должны зарабатывать достаточно за бой, чтобы не думать о спонсорах и неоплаченных счетах», – сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Джейка Пола.

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