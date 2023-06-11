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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

«Они заслужили», — написал Хабиб в своей социальной сети.

Победный гол в матче на 68-й минуте забил Родри. Результативной передачей отметился Бернарду Силва.

Напомним «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. Отметим, «Манчестер Сити» завоевал требл по итогам сезона-2022/2023. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии. Всего под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал 14 трофеев.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед.

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