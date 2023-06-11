Кейси О’Нилл проведёт бой с Вивиан Араужу на UFC 293

Австралийка Кейси О’Нилл и бразильянка Вивиан Аражу, являющиеся потенциальными претендентками на титульный бой в наилегчайшем весе, проведут поединок между собой на UFC 293, сообщает ESPN. Мероприятие состоится в Сиднее 9 сентября.

В рейтинге промоушена Араужу занимает девятое место, а О’Нилл – 12-е. 25-летняя австралийка в марте провела на UFC 286 бой с Дженнифер Майей после операции на колене и потерпела в нём первое поражение в карьере. До этого на счету О’Нилл было девять побед, четыре из которых в UFC.

36-летняя Араужу проиграла два последних боя, в том числе один мексиканке Алексе Грассо, которая впоследствии выиграла звание чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Бразильянка за карьеру одержала 11 побед при пяти проигрышах. В UFC на счету Араужу пять выигрышей и четыре поражения.