Кейси О’Нилл проведёт бой с Вивиан Араужу на UFC 293

Австралийка Кейси О’Нилл и бразильянка Вивиан Аражу, являющиеся потенциальными претендентками на титульный бой в наилегчайшем весе, проведут поединок между собой на UFC 293, сообщает ESPN. Мероприятие состоится в Сиднее 9 сентября.
В рейтинге промоушена Араужу занимает девятое место, а О’Нилл – 12-е. 25-летняя австралийка в марте провела на UFC 286 бой с Дженнифер Майей после операции на колене и потерпела в нём первое поражение в карьере. До этого на счету О’Нилл было девять побед, четыре из которых в UFC.
36-летняя Араужу проиграла два последних боя, в том числе один мексиканке Алексе Грассо, которая впоследствии выиграла звание чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Бразильянка за карьеру одержала 11 побед при пяти проигрышах. В UFC на счету Араужу пять выигрышей и четыре поражения.
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