Чарльз Оливейра нокаутировал Бенеила Дариуша на UFC 289

Сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В соглавном поединке турнира встретились бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американский боец Бенеил Дариуш.

Бой завершился победой Оливейры нокаутом в первом раунде.

Напомним, в предыдущем бою Оливейра встречался с россиянином Исламом Махачевым. Поединок состоялся на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

Дариуш в последнем бою одолел поляка Матеуша Гамрота. Поединок продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дариушу — 30-27, 30-27, 29-28.

В активе Оливейры после сегодняшнего поединка 34 победы и девять поражений. У Дариуша — 22 победы, пять поражений и одна ничья.