Аманда Нуньес одолела Ирене Альдану и сохранила чемпионский пояс UFC

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. На кону стоял чемпионский пояс в легчайшем весе.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением судей.
В активе бразильянки теперь 23 победы и пять поражений. У Альданы 13 побед и семь поражений.
Альдана в предыдущем поединке встречалась с Мэйси Чиассон и победила её техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся в сентябре прошлого года. Нуньес встречалась с Джулианной Пеньей на UFC 277. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержала Аманда, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницы сражались во второй раз.
- 11 июня 2023
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