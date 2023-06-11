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Аманда Нуньес одолела Ирене Альдану и сохранила чемпионский пояс UFC

Аманда Нуньес одолела Ирене Альдану и сохранила чемпионский пояс UFC
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В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. На кону стоял чемпионский пояс в легчайшем весе.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением судей.

В активе бразильянки теперь 23 победы и пять поражений. У Альданы 13 побед и семь поражений.

Альдана в предыдущем поединке встречалась с Мэйси Чиассон и победила её техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся в сентябре прошлого года. Нуньес встречалась с Джулианной Пеньей на UFC 277. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержала Аманда, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницы сражались во второй раз.

UFC 2023. UFC 289, Ванкувер, Канада
Чарльз Оливейра (W) - Бенеил Дариуш
11 июня 2023, воскресенье. 06:45 МСК
Окончено
TKO
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