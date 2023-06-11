Чарльз Оливейра: я был чемпионом. Чемпионом остаюсь. Просто пока без пояса

Сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В соглавном поединке турнира встретились бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американский боец Бенеил Дариуш. Бой завершился победой Оливейры нокаутом в первом раунде.

После окончания поединка бразилец прокомментировал его исход. «Я был чемпионом, я остаюсь чемпионом. Пускай пока и без пояса. В прошлый раз вы видели 20% от моего потенциала. Сегодня я был готов на 100%. Я готов к новому вызову, к новому чемпионскому бою. Давайте это сделаем. Эти руки – тяжёлые. Ими я готов нокаутировать всех моих соперников», — сказал Оливейра после боя.

В активе Оливейры после сегодняшнего поединка 34 победы и девять поражений. У Дариуша — 22 победы, пять поражений и одна ничья.

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