«Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни». Махачев — Оливейре после боя

Сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В соглавном поединке турнира встретились бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американский боец Бенеил Дариуш. Бой завершился победой Оливейры нокаутом в первом раунде. После окончания поединка российский боец, обладатель пояса в лёгком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу.

«Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни», — написал Махачев после боя в одной из социальных сетей.

Напомним, в предыдущем бою Оливейра встречался с россиянином Исламом Махачевым. Поединок состоялся на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки