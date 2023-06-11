Видео нокаута в бою Оливейра — Дариуш

Сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В соглавном поединке турнира встретились бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американский боец Бенеил Дариуш. Бой завершился победой Оливейры нокаутом в первом раунде.

ВИДЕО нокаута.

В активе Оливейры после сегодняшнего поединка 34 победы и девять поражений. У Дариуша — 22 победы, пять поражений и одна ничья.

В предыдущем бою Оливейра встречался с россиянином Исламом Махачевым. Поединок состоялся на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

После сегодняшнего боя Чарльз Оливейра снова бросил вызов Махачеву.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280