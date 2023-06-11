Дана Уайт: нам нужно снова сделать бой Махачева и Оливейры

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт считает, что нужно организовать бой-реванш между Чарльзом Оливейрой и действующим чемпионом организации в лёгком весе Исламом Махачевым.
«Феноменальное выступление Чарльза. Особенно в бою против парня, которого многие считали фаворитом в противостоянии. Фантастика. И я в предвкушении его реванша с Исламом. Нам нужно сделать этот бой снова», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.
Оливейра на турнире UFC 289 выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом и закрыл поражение от Махачева.
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