Дана Уайт: нам нужно снова сделать бой Махачева и Оливейры

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт считает, что нужно организовать бой-реванш между Чарльзом Оливейрой и действующим чемпионом организации в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Феноменальное выступление Чарльза. Особенно в бою против парня, которого многие считали фаворитом в противостоянии. Фантастика. И я в предвкушении его реванша с Исламом. Нам нужно сделать этот бой снова», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.

Оливейра на турнире UFC 289 выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом и закрыл поражение от Махачева.