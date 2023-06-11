Оливейра отказался говорить о возможном реванше с Махачевым
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра отказался напрямую отвечать на вопрос о реванше с россиянином Исламом Махачевым.
«Что я могу сказать? Ничего. Я не буду ничего говорить, буду делать», — сказал Оливейра на пресс-конференции.
Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.
В активе Чарльза Оливейры 34 победы в профессиональных смешанных единоборствах и девять поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся. У Ислама Махачева 24 победы при одном поражении в ММА.
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