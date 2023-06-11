Глава RCC: реванш Оливейра — Махачев неинтересен UFC. Можно придумать поинтереснее

Глава лиги RCC Николай Клименко поделился мнением о победе бразильского бойца, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры над Бенеилом Дариушем и оценил его потенциальный реванш с Исламом Махачевым.

«Чарльз ещё раз всем доказал, что он не просто так был чемпионом. Но в данный момент мне кажется, что лиге не интересен реванш с Исламом. Думаю, матчмейкеры смогут придумать что-нибудь поинтереснее», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На турнире UFC 289 в Ванкувере в рамках соглавного события вечера Оливейра выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. На пресс-конференции после турнира президент UFC Дана Уайт заявил, что нужно организовать реванш Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой.

В октябре прошлого года Махачев выиграл у Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.