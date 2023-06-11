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Чарльз Оливейра получил бонус за лучшее выступление на турнире UFC 289

Чарльз Оливейра получил бонус за лучшее выступление на турнире UFC 289
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В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. Соглавным событием был бой между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем в лёгком весе.

Чарльз Оливейра одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и стал обладателем бонуса в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера. Аналогичный приз получили Майк Мэлотт и Стив Эрцег. Мэлотт выиграл у Адама Фьюджитта удушающим приёмом, одержав третью подряд победу в UFC, а Эрцег успешно дебютировал в промоушене, выиграв у рейтингового бойца Давида Дворжака.

Также бонус в $ 50 тысяч за лучший бой вечера получили Марк-Андре Баррио и Эрик Андерс. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Баррио единогласным решением судей.

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