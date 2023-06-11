Лопес: теперь я — двукратный абсолютный чемпион мира

Американский боксёр Теофимо Лопес прокомментировал свою победу над британцем Джошем Тэйлором в титульном поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.

«Я победил парня, занимающего первое место в рейтинге, линейного чемпиона мира, бывшего абсолютного чемпиона мира. Теперь я, Теофимо Лопес — двукратный абсолютный чемпион мира.

Тэйлор — крутой парень, я понимаю, почему он победил так много бойцов. Но нужно уметь перехитрить человека, и я это сделал. Думаю, сделал достаточно», — приводит слова Лопеса ESPN.

Теофимо Лопес одержал победу над Тейлором единогласным решением судей. Для британца это было первое поражение в профессиональной карьере при 19 победах. У Лопеса также на профессиональном ринге 19 побед и поражение.