Лопес: теперь я — двукратный абсолютный чемпион мира
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Американский боксёр Теофимо Лопес прокомментировал свою победу над британцем Джошем Тэйлором в титульном поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.
«Я победил парня, занимающего первое место в рейтинге, линейного чемпиона мира, бывшего абсолютного чемпиона мира. Теперь я, Теофимо Лопес — двукратный абсолютный чемпион мира.
Тэйлор — крутой парень, я понимаю, почему он победил так много бойцов. Но нужно уметь перехитрить человека, и я это сделал. Думаю, сделал достаточно», — приводит слова Лопеса ESPN.
Теофимо Лопес одержал победу над Тейлором единогласным решением судей. Для британца это было первое поражение в профессиональной карьере при 19 победах. У Лопеса также на профессиональном ринге 19 побед и поражение.
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