Чернека Джонсон, явившаяся топлес на взвешивание, проиграла в титульном бою Элли Скотни

Австралийский боксёр, экс-чемпионка мира во втором легчайшем весе по версии IBF Чернека Джонсон проиграла в титульном поединке непобеждённой представительнице Великобритании Элли Скотни и утратила чемпионский пояс.

Бой продлился всю дистанцию в десять раундов и завершился победой Скотни единогласным решением судей.

Напомним, Чернека Джонсон ранее появилась на взвешивании перед боем топлес. Спортсменка покрыла тело белой краской, которая имитировала топ.

Для Джонсон это был 17-й бой в профессиональной карьере, в которых она одержала 15 побед и потерпел два поражения. Элли Скотни, в свою очередь, одержала седьмую победу в семи поединках на профессиональном ринге. Все победы были добыты судейскими решениями.