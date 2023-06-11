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Чернека Джонсон, явившаяся топлес на взвешивание, проиграла в титульном бою Элли Скотни

Чернека Джонсон, явившаяся топлес на взвешивание, проиграла в титульном бою Элли Скотни
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Австралийский боксёр, экс-чемпионка мира во втором легчайшем весе по версии IBF Чернека Джонсон проиграла в титульном поединке непобеждённой представительнице Великобритании Элли Скотни и утратила чемпионский пояс.

Бой продлился всю дистанцию в десять раундов и завершился победой Скотни единогласным решением судей.

Напомним, Чернека Джонсон ранее появилась на взвешивании перед боем топлес. Спортсменка покрыла тело белой краской, которая имитировала топ.

Для Джонсон это был 17-й бой в профессиональной карьере, в которых она одержала 15 побед и потерпел два поражения. Элли Скотни, в свою очередь, одержала седьмую победу в семи поединках на профессиональном ринге. Все победы были добыты судейскими решениями.

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