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Чарльз Оливейра стал абсолютным рекордсменом по бонусам UFC

Чарльз Оливейра стал абсолютным рекордсменом по бонусам UFC
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра стал абсолютным рекордсменом промоушена по числу полученных бонусов.

После турнира UFC 289, где Оливейра одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Бенеилом Дариушем, бразилец получил бонус за лучшее выступление вечера в размере $ 50 тысяч. Для Оливейры это 19-й бонус в карьере, ранее он делил первое место с Дональдом Серроне, в активе которого 18 бонусов.

Чарльз Оливейра одержал 34 победы в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел девять поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

До победы над Дариушем Оливейра потерпел поражение в поединке за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе от Ислама Махачева, проиграв россиянину удушающим приёмом.

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