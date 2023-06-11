Чарльз Оливейра стал абсолютным рекордсменом по бонусам UFC

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра стал абсолютным рекордсменом промоушена по числу полученных бонусов.
После турнира UFC 289, где Оливейра одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Бенеилом Дариушем, бразилец получил бонус за лучшее выступление вечера в размере $ 50 тысяч. Для Оливейры это 19-й бонус в карьере, ранее он делил первое место с Дональдом Серроне, в активе которого 18 бонусов.
Чарльз Оливейра одержал 34 победы в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел девять поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
До победы над Дариушем Оливейра потерпел поражение в поединке за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе от Ислама Махачева, проиграв россиянину удушающим приёмом.
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