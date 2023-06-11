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Сехудо сказал, в каком аспекте Оливейра должен стать лучше, чтобы соперничать с Махачевым

Сехудо сказал, в каком аспекте Оливейра должен стать лучше, чтобы соперничать с Махачевым
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал совет бразильцу Чарльзу Оливейре перед потенциальным реваншем с Исламом Махачевым.

«Поздравляю Чарльза. Если он поработает над тем, чтобы вставать так же быстро, как это делал Жозе Альдо, то его будет сложно победить. Махачев — настоящий зверь, когда оказывается сверху. Он не играет в джитсерские игры, а бывает всегда активным», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.

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