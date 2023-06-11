Пенья: Нуньес, я тебя так напугала, что ты предпочла завершить карьеру
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Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья отреагировала на решение Аманды Нуньес завершить профессиональную карьеру в ММА.
Аманда Нуньес на турнире UFC 289 успешно защитила титул чемпионки в легчайшем весе, выиграв у Ирене Альданы, после чего объявила о завершении карьеры.
«Я так сильно тебя напугала, что ты предпочла завершить карьеру. Поздравляю тебя как человека, но как боец хочу спросить — что за ерунда? Канадцы даже не освистывали главный бой, они просто ушли ещё до окончания поединка», — написала Пенья на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Пенья и Нуньес дважды встречались в октагоне и обменялись победами. Третий бой должен был состояться на UFC 289, но Джулианна сломала ребро и её заменила Альдана.
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