Пенья: Нуньес, я тебя так напугала, что ты предпочла завершить карьеру

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья отреагировала на решение Аманды Нуньес завершить профессиональную карьеру в ММА.

Аманда Нуньес на турнире UFC 289 успешно защитила титул чемпионки в легчайшем весе, выиграв у Ирене Альданы, после чего объявила о завершении карьеры.

«Я так сильно тебя напугала, что ты предпочла завершить карьеру. Поздравляю тебя как человека, но как боец хочу спросить — что за ерунда? Канадцы даже не освистывали главный бой, они просто ушли ещё до окончания поединка», — написала Пенья на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Пенья и Нуньес дважды встречались в октагоне и обменялись победами. Третий бой должен был состояться на UFC 289, но Джулианна сломала ребро и её заменила Альдана.