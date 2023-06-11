Нуньес: если бы победила сегодня Пенью, а не Альдану, то не завершала бы карьеру

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес отреагировала на недовольство Джулианны Пеньи её решением завершить профессиональную карьеру.

«Пенья недовольна? Она должна была быть здесь сегодня, и я должна была побеждать её, а не Альдану. Это проблема Джулианны, что она сломала ребро на тренировке. Если бы победила сегодня Пенью, то не завершала бы карьеру. Я хотела победить кого-то нового и потом уйти. В случае победы над Пеньей, я бы провела бой с кем-то ещё.

Дивизион и промоушен должны развиваться. Мне будет интересно последить, как за титул будут драться другие. Думаю, Альдана может вернуться в гонку за титулом. Не думаю, что Пенья снова станет чемпионкой. Ей повезло в первом бою со мной. Ирене может выиграть у неё», — сказала Нуньес на пресс-конференции.