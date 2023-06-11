«Скоро увидимся». Оливейра отреагировал на высказывание Ислама Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра отреагировал на комментарий Ислама Махачева после его победы над Бенеилом Дариушем на турнире UFC 289.

Оливейра выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде и закрыл поражение от Махачева.

Ислам отреагировал: «Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни».

«Спасибо. Уровни — это часть игры, скоро увидимся», — написал Оливейра на своей странице в социальных сетях.

Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.