«Скоро увидимся». Оливейра отреагировал на высказывание Ислама Махачева
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра отреагировал на комментарий Ислама Махачева после его победы над Бенеилом Дариушем на турнире UFC 289.
Оливейра выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде и закрыл поражение от Махачева.
Ислам отреагировал: «Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни».
«Спасибо. Уровни — это часть игры, скоро увидимся», — написал Оливейра на своей странице в социальных сетях.
Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.
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