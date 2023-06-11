Василевский — о UFC 289: не вечер Дариуша. А Оливейра не сильно впечатлил

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал победу бывшего чемпиона UFC Чарльза Оливейры над Бенеилом Дариушем.
Оливейра выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде в рамках соглавного события турнира UFC 289 в Ванкувере.
«Я вообще думал, что Дариуш выиграет. Что-то как-то у него не получилось ничего, не его вечер. Такое бывает. Не сказать, что Оливейра был суперхорош. Просто у Дариуша не получилось ничего показать ни в ударке, ни в борьбе. Не впечатлил Бенеил. При этом не могу сказать, что сильно впечатлил Оливейра. Неожиданным для многих получился этот бой. Дариуш так и не обнажил своих мечей в этом поединке», — сказал Вячеслав Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 11 июня 2023
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