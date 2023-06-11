Василевский оценил вероятность проведения реванша между Махачевым и Оливейрой

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о потенциальном реванше между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«Чисто на бумаге реванш стал актуальнее в разы. У многих сразу появились сомнения по поводу первого боя и сегодняшних возможностей Оливейры. Но я думаю, что реванш ничего не изменит. Оливейра не сможет быть таким же, как был с Дариушем. Махачев – это не Бенеил. Он не будет таким вялым и сонным. Всё будет так же стремительно, Махачев заберёт. И Оливейра вспомнит тот бой в голове и поймёт, что ошибся адресом.
Хотя Оливейра тоже оправился после уничтожающего поражения, свои акции поправил. Но я не думаю, что это как-то ему поможет с Махачевым. Но, скорее всего, этот бой сделают. Для обывателя он будет интересен. Но тем, кто понимает в этом, итак всё ясно. Смысла особого в реванше нет», — сказал Вячеслав Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 11 июня 2023
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