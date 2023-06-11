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Стерлинг считает, что Дариуш давно должен был получить титульный шанс в UFC

Стерлинг считает, что Дариуш давно должен был получить титульный шанс в UFC
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение Бенеила Дариуша от Чарльза Оливейры на турнире UFC 289, который прошёл в ночь на 11 июня в Ванкувере.

Оливейра выиграл у Дариуша техническим нокаутом в первом раунде.

«Очень расстроен из-за поражения Бенеила Дариуша. Он давно должен был получить титульный шанс. Но я поздравляю Оливейру с огромным достижением. Он настоящий финишёр», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

В активе Чарльза Оливейры 34 победы в профессиональных смешанных единоборствах и девять поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся. Бененил Дариуш поражением от Оливейры прервал свою серию из восьми побед.

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