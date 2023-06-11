Вячеслав Василевский оценил решение Аманды Нуньес завершить карьеру

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о решении чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес завершить карьеру.

Нуньес на турнире UFC 289 выиграла у Ирене Альданы единогласным решением судей, защитив титул в легчайшем весе и после этого объявила о завершении карьеры в ММА.

«Возможно, она хочет завершить именно на пике. Она в двух дивизионах чемпионка. Что может быть лучше? Может быть, внутреннего огня и жажды соревноваться уже нет. И сейчас самый хороший момент это сделать. Пока она на пике, пока в своём уме. Может быть, со временем она поймёт, что ей скучно без боёв, и вернётся», — сказал Вячеслав Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.