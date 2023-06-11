Василевский: WWE – мощная альтернатива UFC. В России такого не хватает

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением об объединении UFC и рестлинг-промоушена WWE.
«Это очень мощная альтернатива, продолжение для бойцов, которые заканчивают карьеру. В России этого не хватает. Даже успешные остаются у разбитого корыта, нет пролонгации. А здесь уже шоу, где люди с именем могут выходить и на безопасных условиях радовать публику, получать за это награждение. Это очень правильный ход от UFC. И если Аманда Нуньес пойдёт туда, это будет здорово.
Получается, что в Америке честно говорят, что это шоу. А у нас людям пытаются впихнуть что-то, обмануть. Они приходят посмотреть настоящий бой, а получают ненастоящий. Это обман зрителя. Уже к этой организации будет отношение соответствующее. А там более чистая история, чем, например, бой Александра Емельяненко и Евгения Ершова», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 11 июня 2023
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