Нуньес: хочу, чтобы меня заполнили величайшей в истории

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес прокомментировала то, как складывался её поединок с Ирене Альданой и объяснила решение завершить профессиональную карьеру.
Нуньес выиграла у Альданы единогласным решением судей и после боя завершила карьеру в ММА.
«У меня проблемы с нервом в ноге, я уже слишком давно выполняю удары ногами. Это моё лучшее оружие, которое я не смогу использовать. Сейчас я постоянно получаю травмы в бою. Рада, что выиграла. Бой прошёл так, как я себе и представляла. Я делала всё, что надо и добавляла новые элементы, показывала ей, что нужно менять стратегию. Но ей оказалось нечего предложить кроме работы на руках в стойке. Я видела, что она не может ничего придумать. Плюс не угадала с моей стойкой. Пару раз она попала, но это мало. Что касается меня, то хочу, чтобы меня запомнили величайшей в истории», — сказала Нуньес на пресс-конференции.
- 11 июня 2023
-
14:40
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:28
-
11:28
-
11:17
-
10:56
-
10:43
-
10:24
-
10:10
-
10:06
-
09:55
-
09:37
-
09:31
-
09:24
-
09:19
-
08:47
-
08:20
-
08:16
-
08:13
-
08:00
-
07:22
-
07:22
-
07:13
-
07:02
-
07:00
-
05:59
-
05:26
-
05:17