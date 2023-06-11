Нуньес: хочу, чтобы меня заполнили величайшей в истории

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес прокомментировала то, как складывался её поединок с Ирене Альданой и объяснила решение завершить профессиональную карьеру.

Нуньес выиграла у Альданы единогласным решением судей и после боя завершила карьеру в ММА.

«У меня проблемы с нервом в ноге, я уже слишком давно выполняю удары ногами. Это моё лучшее оружие, которое я не смогу использовать. Сейчас я постоянно получаю травмы в бою. Рада, что выиграла. Бой прошёл так, как я себе и представляла. Я делала всё, что надо и добавляла новые элементы, показывала ей, что нужно менять стратегию. Но ей оказалось нечего предложить кроме работы на руках в стойке. Я видела, что она не может ничего придумать. Плюс не угадала с моей стойкой. Пару раз она попала, но это мало. Что касается меня, то хочу, чтобы меня запомнили величайшей в истории», — сказала Нуньес на пресс-конференции.