Оливейра рассказал, что начал учить английский язык

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра рассказал, что начал изучать английский язык.

«Почему начал учить английский? Нужно учиться. Медленно, но верно. Это сложно, потому что нужно сделать много шагов, но английский важен для общения с людьми, а мне нужно общаться со своими поклонниками. Обычно пользуюсь переводчиками, но учусь», — рассказал Оливейра на пресс-конференции.

Чарльз Оливейра в соглавном поединке турнира UFC 289 выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. До этого бразилец проиграл удушающим приёмом россиянину Исламу Махачеву.

Всего в активе Чарльза Оливейры 34 победы в профессиональных смешанных единоборствах, и девять поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.