Адесанья назвал лучшего ударника в UFC. Это российский боец

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья заявил, что считает российского бойца Забита Магомедшарипова лучшим ударником в промоушене, несмотря на то что он объявил о завершении карьеры.
«Забит Магомедшарипов — лучший. Да, он сейчас в отставке, но это первое имя, которое пришло в голову. Ещё Сириль Ган. Люблю наблюдать, как он двигается, как бьёт. Дело не только в эффективности. Это боевые искусства, понимаете. Я люблю смотреть то, что впечатляет, что вызывает эмоции. Вот Ган как раз такой парень, и ещё Яир Родригес, пожалуй», — приводит слова Адесаньи MMA News.
Забит Магомедшарипов провёл 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 18 побед. Российский боец объявил о завершении карьеры в 2022 году, хотя в октагон в последний раз выходил ещё в 2019 году.
- 11 июня 2023
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