Кормье: как Дариуш вообще был фаворитом боя с Оливейрой?
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал победу бразильского бойца Чарльза Оливейры над Бенеилом Дариушем на турнире UFC 289, который состоялся в ночь на 11 июня.
Оливейра одержал победу над Дариушем техническим нокаутом в первом раунде.
«Чарльз Оливейра остановил 20 бойцов. И знаете, что безумно? По завершении боя задаёшься вопросом: как Бенеил вообще был фаворитом? Не было вообще никаких намёков на то, что он может сделать что-то с Оливейрой, чтобы победить. Чарльз показал превосходство в ударной технике и чёткость. Он потряс Дариуша жесточайшей комбинацией: правая рука и правый хай-кик вместе. Для Бенеила это был конец», — сказал Кормье в эфире после турнира.
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