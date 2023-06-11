Пеннингтон заявила, что готова сразиться за титул с Пеньей после ухода Аманды Нуньес
Поделиться
Американская девушка-боец UFC Ракель Пеннингтон заявила, что готова сразиться за вакантный титул чемпиона промоушена в женском легчайшем весе с Джулианной Пеньей.
Ранее действующая обладательница титула Аманда Нуньес сообщила, что завершает профессиональную карьеру в ММА. В последнем поединке бразильянка защитила титул в поединке с Ирене Альданой, выиграв единогласным решением судей. Пеннингтон страховала этот поединок.
«Я против Пеньи за чемпионский титул! Дана Уайт ещё со времён The Ultimate Fighter считал, что мы должны сойтись в финале. Тогда не вышло, но почему не исправить это сейчас?», — написала Пеннингтон на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Пенья уже была обладательницей титула, но потеряла его в поединке с Нуньес.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2023
-
17:44
-
17:35
-
16:28
-
15:30
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:28
-
11:28
-
11:17
-
10:56
-
10:43
-
10:24
-
10:10
-
10:06
-
09:55
-
09:37
-
09:31
-
09:24
-
09:19
-
08:47
-
08:20
-
08:16
-
08:13
-
08:00
-
07:22
-
07:22
Партнерский контент