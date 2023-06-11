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Пеннингтон заявила, что готова сразиться за титул с Пеньей после ухода Аманды Нуньес

Пеннингтон заявила, что готова сразиться за титул с Пеньей после ухода Аманды Нуньес
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Американская девушка-боец UFC Ракель Пеннингтон заявила, что готова сразиться за вакантный титул чемпиона промоушена в женском легчайшем весе с Джулианной Пеньей.

Ранее действующая обладательница титула Аманда Нуньес сообщила, что завершает профессиональную карьеру в ММА. В последнем поединке бразильянка защитила титул в поединке с Ирене Альданой, выиграв единогласным решением судей. Пеннингтон страховала этот поединок.

«Я против Пеньи за чемпионский титул! Дана Уайт ещё со времён The Ultimate Fighter считал, что мы должны сойтись в финале. Тогда не вышло, но почему не исправить это сейчас?», — написала Пеннингтон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Пенья уже была обладательницей титула, но потеряла его в поединке с Нуньес.

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