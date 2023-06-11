Теофимо Лопес заявил, что завершает карьеру

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), сегодня, 11 июня, победивший бывшего абсолютного чемпиона на категорию выше, британца Джоша Тэйлора, объявил о завершении карьеры.

«Какое облегчение! Ушёл на вершине. Спасибо боксу за потрясающую жизнь, которую он дал мне и моим любимым. Дважды величайший», – написал Лопес в социальных сетях.

Теофимо Лопесу всего 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го впервые завоевал чемпионский титул, досрочно остановив во втором раунде чемпиона WBO в лёгком весе, ганца Ричарда Комми. В октябре 2020-го Лопес объединил титулы WBO, WBA и IBF, нанеся второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко.

11 июня 2023 года Лопес стал чемпионом мира в двух весовых категориях, отобрав у Тэйлора титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).