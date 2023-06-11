Кормье оценил шансы Оливейры в реванше с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о потенциальном титульном реванше в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра провёл всего один раунд. Похоже, что он нацелен на реванш с Исламом Махачевым. Я верю, что реванш будет более конкурентным. В первом раунде Оливейра неплохо справлялся, и сейчас он уверен в том, что способен дать Исламу бой.

Махачев написал, что в этой игре есть разные уровни, и Оливейра это показал. И пусть Чарльз не является чемпионом, но он лучше остальных и находится прямо за Исламом Махачевым», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Ранее о реванше Махачева и Оливейры высказался президент UFC Дана Уайт.