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Царукян отреагировал на победу Оливейры в бою с Дариушем

Царукян отреагировал на победу Оливейры в бою с Дариушем
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Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал результат претендентского поединка между бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой и американцем Бенеилом Дариушем, который состоялся сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада).

Напомним, Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде, закрыв досрочное поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

«Хорошая работа, Чарльз», – написал Царукян в социальных сетях.

Чарльзу Оливейре 33 года. Бразилец дебютировал в сильнейшей организации мира в 2010 году. Всего в активе спортсмена 34 победы и девять поражений в смешанных единоборствах, один бой признан несостоявшимся.

Ранее Ислам Махачев обратился к Оливейре.

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