Кьеза: Оливейра входит в тройку величайших легковесов в истории MMA

Боец UFC и комментатор американец Майкл Кьеза отреагировал на результат претендентского поединка в лёгком весе (до 70 кг) между бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой и американцем Бенеилом Дариушем, который состоялся сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада).

Напомним, Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде, закрыв досрочное поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

«Чарльз Оливейра входит в тройку величайших бойцов лёгкого дивизиона в истории, и при этом он ещё на многое способен», – написал Кьеза в социальных сетях.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье оценил шансы Оливейры в реванше с Махачевым.