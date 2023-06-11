Дариуш выступил с обращением после досрочного поражения от Оливейры

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш прокомментировал досрочное поражение в поединке с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоялся сегодня, 11 июня, на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада).

«Я в порядке. Я восстановлюсь и вернусь», – написал Дариуш в социальных сетях.

Бенеилу Дариушу 34 года. Американец дебютировал в сильнейшей организации мира в 2014 году и встречался с такими именитыми бойцами как Майкл Джонсон, Эдсон Барбоза и Тони Фергюсон. Всего на счету Дариуша в смешанных единоборствах 22 победы, 5 поражений и одна ничья.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье оценил шансы Оливейры в реванше с Махачевым.