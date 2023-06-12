Пауло Коста похвастался актуальной формой за полтора месяца до боя с Алискеровым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста продолжает подготовку к поединку с россиянином Икрамом Алискеровым, который состоится 30 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).

«Если вы думаете, что я сгоняю вес, вы ошибаетесь. Это не так. Сауна – это сеанс красоты для кожи и здоровых волос», – написал Коста в социальных сетях.

Фото: из личного архива Пауло Косты

Пауло Косте 32 года. Бразилец дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в престижнейшей организации мира. В сентябре 2020 года Коста сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего н его счету в MMA 14 побед и два поражения.