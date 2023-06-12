Арум: Фьюри следует провести бой в сентябре, а затем готовиться к бою с Усиком зимой

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о возможных поединках Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

«Зачем Джошуа драться с Тайсоном Фьюри сейчас, когда он может дождаться саудовских денег зимой и сразиться с Уайлдером? Для них это бизнес.

Я никого не виню. Все заинтересованы в том, чтобы заключить наилучшую коммерческую сделку, и, что касается Джошуа, он, вероятно, ждёт декабря и боя с Уайлдером. Что касается Тайсона Фьюри, я думаю, что ему следует провести бой в начале сентября, когда люди вернутся из отпуска, а затем готовиться к бою с Усиком этой зимой», — приводит слова Арума Boxing Social.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Усик в августе одержал повторную победу над Энтони Джошуа.

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