Чарльз Оливейра — о победе над Дариушем: всегда говорил, мне достаточно одного раунда

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра высказался о победе в бою с Бенеилом Дариушем.

«Я благодарен богу за то, что он ведёт меня по этому пути, даёт мне эти возможности, за то, что он дал мне этот поединок, дал эту победу. Всегда говорю, что мне достаточно одного раунда. Когда я хорошо попадаю, бой заканчивается. Я доказал это и создал историю.

Бой был зрелищным, но быстро закончился. Хотя я допустил ошибку, пытаясь перевести его, и оказался снизу. Но как только я встал, дал себе установку идти вперёд.

Я просто давил и охотился на Дариуша. Я говорил, что буду делать это в течение всей недели боя. Именно это и сделал», — сказал Оливейра на пресс-конференции после боя.

Чарльз Оливейра в соглавном поединке турнира UFC 289 выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. До этого бразилец проиграл удушающим приёмом россиянину Исламу Махачеву.

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