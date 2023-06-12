Чарльз Оливейра – рекордсмен по количеству финишей в истории UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра увеличил своё преимущество в списке рекордсменов по финишам в UFC. Теперь на счету бразильца 20 боёв, которые он завершил досрочно своей победой.
На втором месте в этом рейтинге идёт Джим Миллер, у которого 17 финишей. Третьим стал Дональд Серроне с 16 финишами.
В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. Соглавным событием был бой между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем в лёгком весе.
Чарльз Оливейра одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и стал обладателем бонуса в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера.
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