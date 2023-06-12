Чарльз Оливейра вышел на третье место по количеству побед за всю историю UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра вышел на третьем место по количеству побед за всю историю UFC. Теперь на счету бразильца 22 победы в промоушене.

На втором месте в этом рейтинге идут Дональд Серроне и Андрей Орловский с 23 победами. Первым стал Джим Миллер. У него 25 триумфов.

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. Соглавным событием был бой между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем в лёгком весе.

Чарльз Оливейра одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и стал обладателем бонуса в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера.