Выставочный бой Мейвезера и внука гангстера закончился массовой дракой

Выставочный поединок между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и Джоном Готти закончился массовой дракой. Противостояние состоялось в Санрайзе (штат Флорида, США).

Мейвезер уверенно контролировал ход боя, а у Готти получалось немного. В четвёртом раунде соперники затеяли спор друг с другом, а в шестом Джон был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил. После этого Готти набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда Флойда, встав на его защиту. Дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка. Официальный результат встречи: остановка в шестом раунде.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Отметим, что Готти является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.

Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках: