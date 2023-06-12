Выставочный бой Мейвезера и внука гангстера закончился массовой дракой

Выставочный поединок между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и Джоном Готти закончился массовой дракой. Противостояние состоялось в Санрайзе (штат Флорида, США).
Мейвезер уверенно контролировал ход боя, а у Готти получалось немного. В четвёртом раунде соперники затеяли спор друг с другом, а в шестом Джон был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил. После этого Готти набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда Флойда, встав на его защиту. Дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка. Официальный результат встречи: остановка в шестом раунде.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Отметим, что Готти является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.
Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках:
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