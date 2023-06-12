Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Выставочный бой Мейвезера и внука гангстера закончился массовой дракой

Выставочный бой Мейвезера и внука гангстера закончился массовой дракой
Аудио-версия:
Комментарии

Выставочный поединок между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и Джоном Готти закончился массовой дракой. Противостояние состоялось в Санрайзе (штат Флорида, США).

Мейвезер уверенно контролировал ход боя, а у Готти получалось немного. В четвёртом раунде соперники затеяли спор друг с другом, а в шестом Джон был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил. После этого Готти набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда Флойда, встав на его защиту. Дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка. Официальный результат встречи: остановка в шестом раунде.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Отметим, что Готти является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.

Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках:

Материалы по теме
«Побью Канело без рук». Макгрегор рвётся в бокс — и хочет драться с лучшими
«Побью Канело без рук». Макгрегор рвётся в бокс — и хочет драться с лучшими
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023