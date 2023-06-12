Эвандер Холифилд назвал лучшего боксёра в супертяжёлом весе на данный момент

Легендарный американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд поделился мыслями о лучшем боксёре в супертяжёлом весе на данный момент.

«Мне кажется, что в данный момент лучшим супертяжеловесом в мире является Тайсон Фьюри. Его никто не побеждал. Кто бы что ни говорил, но никто его не побеждал», – сказал Холифилд на канале All Out Fighting в YouTube.

Напомним, в последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде.

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