Олимпиец нокаутировал соперника, а потом и его тренера, набросившегося на него

Резонансный инцидент произошёл в бою двух мексиканских боксёров: участника Олимпийских игр 2016 года Хоселито Веласкеса (16-1-1, 11 КО) и Хуана Тоскано (11-5, 2 КО). После того как Веласкес отправил соперника в нокаут, в ринг выбежал тренер проигравшего и набросился с кулаками на победителя. Тот не растерялся и отправил на настил ещё и тренера.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее сообщалось, что ещё один резонансный инцидент случился в ходе выставочного поединка между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и Джоном Готти. После того как Джон был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил, он набросился на Флойда с кулаками. Позже к драке подключились представители обеих сторон.