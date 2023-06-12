Олимпиец нокаутировал соперника, а потом и его тренера, набросившегося на него

Резонансный инцидент произошёл в бою двух мексиканских боксёров: участника Олимпийских игр 2016 года Хоселито Веласкеса (16-1-1, 11 КО) и Хуана Тоскано (11-5, 2 КО). После того как Веласкес отправил соперника в нокаут, в ринг выбежал тренер проигравшего и набросился с кулаками на победителя. Тот не растерялся и отправил на настил ещё и тренера.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Ранее сообщалось, что ещё один резонансный инцидент случился в ходе выставочного поединка между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и Джоном Готти. После того как Джон был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил, он набросился на Флойда с кулаками. Позже к драке подключились представители обеих сторон.
- 12 июня 2023
-
11:47
-
11:20
-
10:00
-
09:29
-
08:08
-
08:06
-
07:33
-
07:02
-
04:02
-
01:03
-
00:40
-
00:00
- 11 июня 2023
-
23:17
-
22:55
-
22:15
-
22:02
-
20:48
-
20:37
-
20:10
-
19:55
-
19:01
-
18:59
-
18:06
-
17:44
-
17:35
-
16:28
-
15:30
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
14:00
-
13:32