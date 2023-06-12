Сехудо высказался об Оливейре после его победы в бою с Дариушем

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о победе бразильца Чарльза Оливейры в поединке с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Их бой состоялся на турнире UFC 289, который прошёл в ночь с 10 на 11 июня мск. Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде.
«Что ещё я могу сказать, Чарльз Оливейра вышел в октагон с целью финишировать соперника и своего добился. Оливейра — абсолютный мастер по финишированию оппонентов. Каждый раз, когда он выходит в октагон, наблюдать за ним приятно», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.
В общей сложности Оливейра провёл 44 боя в ММА, одержав в них 34 победы (десять нокаутом), потерпел девять поражений, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся.
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