Менеджер Бивола объяснил, почему организовать его бой с Бетербиевым не станет проблемой

Вадим Корнилов, менеджер российского чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, заявил, что позиция Всемирного боксёрского совета (WBC) не будет препятствием для поединка его клиента с чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым. Ранее президент WBC Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

«Думаете, это будет проблемой? Это не проблема. Я вообще не вижу проблемы. Это лишь политика, которая никак не связана с поединком. У Дмитрия киргизские корни. Он родился в Кыргызстане, и у него есть киргизский паспорт», – сказал Корнилов на канале Boxing News в YouTube.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: