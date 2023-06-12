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Тренер Махачева рассказал, кого считает претендентом номер один на бой с Исламом

Тренер Махачева рассказал, кого считает претендентом номер один на бой с Исламом
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Хавьер Мендес, тренирующий россиянина Ислама Махачева, высказался о победе бразильца Чарльза Оливейры в бою с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Их поединок прошёл на турнире UFC 289 в ночь с 10 на 11 июня мск. Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Конечно, я не знал, кто победит, но надеялся, что это будет Бенеил. Хотя признаюсь, я не ожидал, что победа Чарльза будет настолько впечатляющей. Я не думал, что он сможет сделать это так, как он в итоге сделал. Мне не следовало его недооценивать.

Я считаю, что, Чарльз заслужил право быть первым в очереди [на титульный бой]. Возможно, у UFC другое мнение, но я просто не понимаю, почему это Оливейра. Он сделал достаточно», — сказал Мендес на канале Submission Radio в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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